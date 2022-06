Résultat de la législative à Montereau-Fault-Yonne : en direct

17:10 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Montereau-Fault-Yonne ?

Les tendances nationales des dernières heures se répéteront certainement sur le résultat des législatives à Montereau-Fault-Yonne. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir. Pendant ce temps, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. Lors du dernier scrutin, à Montereau-Fault-Yonne, Jean-Luc Mélenchon atteignait meilleure place au 1er round de la présidentielle avec 46,82% des voix, devant Marine Le Pen à 20,64%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron avec 15,79% et Éric Zemmour, quatrième avec 4,47%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron en pôle position à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.