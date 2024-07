Résultat des législatives 2024 à Moret-Loing-et-Orvanne : les premiers chiffres du 2e tour

À Moret-Loing-et-Orvanne, le taux de participation constitue incontestablement un facteur essentiel du scrutin législatif. Dans la ville, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 69,3%. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 9 600 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,67% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 76,78% au premier tour, soit 7 371 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,37% au premier tour. Au second tour, 49,1% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Moret-Loing-et-Orvanne ce soir ? La flambée des prix qui plombe les finances des familles, combinée avec les inquiétudes liées à la guerre au Moyen-Orient seraient notamment en mesure de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Moret-Loing-et-Orvanne (77250).

17:29 - Les données démographiques de Moret-Loing-et-Orvanne révèlent les tendances électorales

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Moret-Loing-et-Orvanne fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 12 581 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 968 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,38% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 628 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2896,61 € par mois, la commune vise plus de prospérité. Ainsi, à Moret-Loing-et-Orvanne, les problématiques locales se mêlent aux défis français.