Résultat de la législative à Morannes sur Sarthe-Daumeray : en direct

12/06/22 11:19

C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Morannes sur Sarthe-Daumeray, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 16 candidats qui ont postulé pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 2607 électeurs de Morannes sur Sarthe-Daumeray ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel candidat mettront en pole position des résultats des élections législatives les 3 734 personnes habitant à Morannes sur Sarthe-Daumeray à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 33,7% des voix au premier tour à Morannes sur Sarthe-Daumeray. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29,1% et 14,0% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Morannes sur Sarthe-Daumeray avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 50,4% des voix, cédant par conséquent 49,6% des voix à Emmanuel Macron. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois.