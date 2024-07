Résultat des législatives 2024 à Précigné (72300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - Les orphelins du Front populaire scrutés Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des législatives dimanche dernier, à Précigné, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 12,8% des votes dans la localité. Ce qui correspond à une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (10,7%).

20:58 - 17 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Précigné Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections des députés, à l'échelle locale. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 17 points à Précigné entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Avec une projection simple, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Précigné ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le RN aux élections législatives à Précigné ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera en conséquence très observé. Le RN va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Précigné, comme lors des législatives 2022 ? Les législatives avaient également offert un excellent résultat pour le RN à l'époque à Précigné. C'est en effet Raymond de Malherbe qui se plaçait en tête au premier tour avec 31,28% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 65,48%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,52%.

20:05 - Quel résultat à Précigné pour le Rassemblement national au second tour ? Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a collecté 48,95% des voix à Précigné le 30 juin 2024, pour le premier tour des législatives. Sylvie Casenave-Péré (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Elise Leboucher (Nouveau Front populaire) suivaient en décrochant 30,05% et 12,8% des électeurs. Marie-Caroline Le Pen était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Au moment des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Précigné ? Au fil des précédentes consultations politiques, les 2 987 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En comparaison avec les élections européennes de cette année, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Précigné s'est accrue, atteignant 64,00%. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation atteignait en effet 45,77% des inscrits sur les listes électorales de Précigné. Le taux de participation était de 45,14% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% le midi et 45,26% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - % de participation lors du 1er round des élections législatives à Précigné Ce dimanche, lors des élections législatives à Précigné, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, l'abstention à Précigné lors du 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 36%. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 23,97% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 27,05% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 58,85% au premier tour et 62,7% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Précigné ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des ménages serait de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Précigné.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Précigné Dans la ville de Précigné, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec 45,62% de population active et une densité de population de 51 habitants/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 7,82% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (76,82%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 884 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,66%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,75%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Précigné mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 37,98% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.