Résultat de la législative à Moret-Loing-et-Orvanne : en direct

Le président avait obtenu 26,15% des voix à Moret-Loing-et-Orvanne, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen avait cumulé 20,72% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 23,6% (contre à un peu moins de 22%). Les tendances nationales des dernières heures viendront sans doute modifier ce paysage lors des législatives dans la commune dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des législatives à Moret-Loing-et-Orvanne

À Moret-Loing-et-Orvanne, la participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022. La guerre russo-ukrainienne ainsi que ses retombées sur les prix du gaz et du pétrole seraient notamment en mesure de détourner les habitants de Moret-Loing-et-Orvanne des urnes. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 27,33% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 23,22% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.