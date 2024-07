Résultat des législatives 2024 à Montereau-Fault-Yonne : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau d'abstention constitue indiscutablement un facteur clé du scrutin législatif 2024. Dans la ville, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 51,38%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 32,13% au premier tour. Au second tour, 32,97% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 9 875 personnes en âge de voter dans la ville, 63,92% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 56,29% au deuxième tour, c'est-à-dire 5 557 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Montereau-Fault-Yonne ?

17:29 - Montereau-Fault-Yonne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Comment la population de Montereau-Fault-Yonne peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 22,34% et une densité de population de 2073 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 1983,25 euros par mois peut être révélateur de disparités financières locales. Enfin, la présence d'une population immigrée de 27,27% et d'une population étrangère de 24,06% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 7,64% à Montereau-Fault-Yonne, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.