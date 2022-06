Résultat de la législative à Peyrehorade : en direct

12/06/22 11:20

Les électeurs de Peyrehorade ( Landes ) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils seront priés de contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 26% des voix au premier tour à Peyrehorade. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 15% des suffrages. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour avec 52% des votes face à Marine Le Pen (48%). Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois.