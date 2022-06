Résultat des législatives à Poitiers - Election 2022 (86000) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Poitiers

Le résultat des élections législatives 2022 à Poitiers est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Poitiers La commune de Poitiers est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription de la Vienne (PUBLIE) 2ème circonscription de la Vienne (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Vienne

Dans la 1ère circonscription de la Vienne, les 19875 électeurs de Poitiers ont jeté leur dévolu sur la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Les électeurs des 35 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Poitiers ? L'abstention parmi les habitants autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Vienne s'élève à 54% (soit 9 216 votants). Lisa Belluco a collecté 43% des voix au niveau de la commune. En 2e position, Françoise Ballet-Blu (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 27% des voix. Kevin Courtois (Rassemblement National) obtient 11% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Poitiers Lisa Belluco Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,56% 43,20% Françoise Ballet-Blu Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,17% 27,14% Kevin Courtois Rassemblement National 15,70% 11,38% Jérôme Neveux Union des Démocrates et des Indépendants 13,36% 6,90% Marie-Aline de Mascureau Reconquête ! 2,96% 3,51% Alexandre Giraudet Ecologistes 2,88% 2,81% Ludovic Gaillard Divers extrême gauche 1,62% 1,95% Corine Jarry Droite souverainiste 1,48% 1,29% Elise Farine Ecologistes 1,09% 1,33% Jeannot Assoumani Divers 0,18% 0,49% Idriss Laadnani Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Poitiers Taux de participation 50,74% 46,37% Taux d'abstention 49,26% 53,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78% 1,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77% 0,81% Nombre de votants 40 888 9 216

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Vienne

La représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première place chez les électeurs inscrits dans la 2ème circonscription de la Vienne demeurant à Poitiers. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Poitiers. Les électeurs de 34 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. L'abstention parmi les habitants autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Vienne atteint 46% (11 778 non-votants). Valérie Soumaille a engrangé 43% des votes. Elle devance Sacha Houlié (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Céline Philippe (Rassemblement National) qui obtiennent respectivement 33% et 7% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Poitiers Sacha Houlié Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,83% 32,63% Valérie Soumaille Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,39% 43,20% Céline Philippe Rassemblement National 13,48% 7,38% Frédéric Bouchareb Parti radical de gauche 4,49% 4,88% Marie Dolores Prost Reconquête ! 4,22% 5,47% Aurélien Dessaux Divers extrême droite 2,83% 3,08% Roselyne Du Chambon Droite souverainiste 1,28% 1,06% Agnes Chauvin Divers extrême gauche 1,17% 0,97% Carridy Mayenga Ecologistes 1,16% 1,13% Soifidine Ousseni Divers 0,14% 0,20% Maryse Ferreira Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Poitiers Taux de participation 54,01% 53,68% Taux d'abstention 45,99% 46,32% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81% 1,31% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,67% Nombre de votants 42 931 13 649

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Poitiers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Quel score pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Poitiers ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Poitiers. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,98% et 2,4% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc viser un total théorique de 43,79% à Poitiers pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Poitiers, des sondages tout aussi révélateurs ? La Nupes s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Ces tendances nationales des dernières semaines se répéteront probablement sur le résultat des législatives à Poitiers dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or Jean-Luc Mélenchon avait glané la tête du vote lors de la dernière élection à Poitiers avec 34,41% des votes, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 27,62%, devançant Marine Le Pen à 11,56% et Yannick Jadot à 6,98%. 14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Poitiers L'une des clés du scrutin législatif sera la participation à Poitiers. L'inflation qui alourdit le budget des Français combinée avec les inquiétudes dues à la guerre en Ukraine, seraient par exemple en mesure d'inciter les habitants de Poitiers (86000) à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 31,08% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 25,85% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Poitiers ? L'observation des résultats des scrutins antérieurs est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, 48,58% des personnes aptes à voter à Poitiers avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 40,18% pour le second round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les législatives à Poitiers Si vous êtes toujours incertain concernant les 22 candidats au 1er tour dans les 2 circonscriptions de Poitiers, prenez votre temps. Les 53 bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Poitiers : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 34% des suffrages au premier tour à Poitiers, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 28% et 12% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé au premier tour, Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en rassemblant 75% des suffrages face à Marine Le Pen (25%). Les habitants de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle et voteront-ils en faveur de la coalition de partis politiques de gauche aux prochaines élections ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Poitiers (86) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains.