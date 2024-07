17:57 - Buxerolles : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Buxerolles se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 10 105 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 479 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 321 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (82,08%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 485 personnes (4,85%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 13,51%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 26 847 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Buxerolles manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.