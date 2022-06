En direct

18:41 - La coalition LFI-PS-EELV pas si loin à Pugnac Le poids des électeurs de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon reste une des questions clés de ces législatives 2022 à l'échelle nationale. Le candidat LFI avait atteint 22,54% des suffrages à Pugnac il y a 7 jours. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 18,26%, 2,93%, 1,08% et 2,23% le 10 avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc espérer un total théorique de 24,5% à Pugnac pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Pugnac ? La candidature Rassemblement National a réuni 41,87% des votes dimanche 12 juin lors du premier tour de la législative. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueillent dans l'ordre 22,54% et 22,54% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges.

13:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à Pugnac ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures. Les populations des petites communes votent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour le deuxième tour des législatives ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, parmi les 1572 personnes en âge de voter à Pugnac, 52,99% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre une abstention de 48,6% pour le dernier round.