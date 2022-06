Résultat des législatives à Reims - Election 2022 (51100) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Reims

Le résultat des élections législatives 2022 à Reims est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Marne

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Marne

Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Reims. Les citoyens de 24 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Reims Xavier Albertini Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,51% 29,29% Evelyne Bourgoin Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,19% 27,96% Roger Paris Rassemblement National 20,28% 16,97% Valérie Beauvais Les Républicains 15,55% 13,99% Florian Benadassi Reconquête ! 4,34% 4,31% Céline Brunhoso Ecologistes 2,64% 2,72% Olivier Maréchal Divers 1,86% 1,95% Vincent Varlet Divers extrême gauche 1,54% 1,68% Corentin Dejoie Droite souverainiste 1,08% 1,12% Participation au scrutin Circonscription Reims Taux de participation 43,59% 40,85% Taux d'abstention 56,41% 59,15% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05% 0,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38% 0,36% Nombre de votants 32 447 20 216

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Marne

Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Reims. Les citoyens de 84 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Marne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Reims Lynda Meguenine Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,46% 29,47% Anne-Sophie Frigout Rassemblement National 21,98% 15,80% Laure Miller Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,23% 21,23% Aina Kuric Divers centre 12,51% 11,25% Stéphane Lang Les Républicains 10,87% 10,77% Jean-Claude Philipot Reconquête ! 4,89% 5,14% Nesma Sayoud Ecologistes 3,47% 3,63% Thomas Rose Divers extrême gauche 1,41% 1,57% Werner Laventure Droite souverainiste 1,19% 1,13% Participation au scrutin Circonscription Reims Taux de participation 46,02% 41,44% Taux d'abstention 53,98% 58,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28% 1,05% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,21% 3,26% Nombre de votants 34 350 13 947

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Marne

Les 12798 citoyens de Reims votant dans la 3ème circonscription de la Marne se sont prononcés pour la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Chantal Berthelemy a rassemblé 30% des suffrages à l'échelle de la ville. Jennifer Marc (Rassemblement National) et Eric Girardin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec dans l'ordre 27% et 25% des votes. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune au niveau de cette circonscription législative s'élève à 65%. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Reims. Les citoyens de 129 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Marne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Reims Eric Girardin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,76% 24,81% Jennifer Marc Rassemblement National 28,99% 26,53% Chantal Berthelemy Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,88% 30,39% Antoine Jacquet Les Républicains 8,99% 4,11% Thomas Adnot Reconquête ! 4,54% 4,20% Johanna Jabbour Droite souverainiste 2,92% 2,95% Sonia d'Orgeville Ecologistes 2,24% 2,79% Bertrand Debarle Divers 2,01% 1,79% Charlotte Cormerais Divers extrême gauche 1,65% 2,43% Participation au scrutin Circonscription Reims Taux de participation 45,26% 34,96% Taux d'abstention 54,74% 65,04% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74% 1,03% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97% 0,49% Nombre de votants 36 221 4 474

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Marne

Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 122 autres communes participent en effet au résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription de la Marne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Reims Lise Magnier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,20% 22,39% Thierry Besson Rassemblement National 27,93% 32,35% Anthony Smith Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 26,62% Jean-Louis Devaux Les Républicains 10,14% 6,28% Pascal Picart Ecologistes 3,38% 3,14% Emilie Laurence Bry Reconquête ! 2,78% 3,21% Rémy Cruz Ecologistes 1,99% 2,53% Laurent Gosseau Divers extrême gauche 1,30% 2,73% Irma Thenance Droite souverainiste 0,49% 0,75% Georges Kuzmanovic Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Reims Taux de participation 45,13% 30,70% Taux d'abstention 54,87% 69,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,21% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,54% Nombre de votants 34 790 1 491

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Reims sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Quel score pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Reims ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives, à Reims comme dans toute la France. Le député de Marseille avait cumulé 24,54% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,45% et 1,48% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 30,47% à Reims pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Reims ? A l'issue du dernier vote, à Reims, Emmanuel Macron avait terminé en tête au 1er tour de la présidentielle avec 29,21% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,54%, puis Marine Le Pen à 22,34% et Éric Zemmour à 7,05%. Les indications nationales des dernières heures viendront certainement bouleverser ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or le bloc LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le RN a courru après les 20%. 14:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Reims L'un des critères principaux des élections législatives 2022 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Reims. La situation géopolitique actuelle est de nature à impacter la participation à Reims. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 66,08% au sein de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 67,17% au premier tour, c'est-à-dire 67 202 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Reims ? Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations politiques précédentes. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 64,7% au premier tour au sein de Reims. Le taux d'abstention était de 58,45% pour le dernier round. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Reims pour ces législatives 37 candidats s'opposent dans les 4 circonscriptions de Reims ce 12 juin 2022, pour le premier tour des législatives 2022. Un niveau de candidats supérieur à celui des autres circonscriptions. Et les 100055 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 105 bureaux de vote et choisir un favori pour ce premier tour.

Législatives 2022 à Reims : les enjeux

Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 29,21% des voix au premier tour à Reims. L'actuel président de la République avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 24,54% et 22,34% des votes. Le choix des citoyens de Reims était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (61,83% des votes), laissant par conséquent à Marine Le Pen 38,17% des voix. Le président récemment réélu sera-t-il à même d'obtenir une majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Les habitants de Reims reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.