Résultat des législatives 2024 à Tinqueux : les premiers chiffres du 2e tour

À Tinqueux, l'abstention constitue l'une des clés des législatives 2024. Dans la ville, dimanche, 33,81% des électeurs se sont abstenus au premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,86% au premier tour et 57,12% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Tinqueux ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,97% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 26,31% au deuxième tour. Les études révèlent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Tinqueux ?

17:29 - Les données démographiques de Tinqueux révèlent les tendances électorales

A la mi-journée des élections législatives, Tinqueux émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 10 552 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 604 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 3 079 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une automobile (83,43%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Avec 275 résidents étrangers, Tinqueux est un exemple de multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, 37,74% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 106,90 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Tinqueux, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.