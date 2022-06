Résultat de la législative à Rive-de-Gier : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Rive-de-Gier dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rive-de-Gier sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:10 - À Rive-de-Gier, des sondages tout aussi valables qu'en France ? Le président sortant avait obtenu 19,81% des voix à Rive-de-Gier, à la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national avait accumulé 27,42% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 30,3% (contre à un peu moins de 22%). Les mouvements nationaux des derniers jours viendront sans doute infléchir la situation lors des législatives à Rive-de-Gier au 1er tour. Or la majorité présidentielle est tombée très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Rive-de-Gier Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Rive-de-Gier, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 38,28% des électeurs de la ville. L'abstention était de 31,77% au premier tour. Les préoccupations liées à un retour à la hausse de la pandémie de covid seraient de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Rive-de-Gier (42800). 11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Rive-de-Gier ? Au fil des dernières années, les 15 228 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 71,31% au premier tour dans la commune à Rive-de-Gier. Le taux d'abstention était de 64,34% pour le deuxième tour. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Rive-de-Gier ? Les paramètres de ces législatives 2022 à Rive-de-Gier sont limpides : la cité ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 14 candidats. Un chiffre un peu plus élevé que celui du reste du pays. Les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour aller voter. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour contracter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Rive-de-Gier

Les élections législatives 2022 auront lieu à Rive-de-Gier comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Loire

Tête de liste Liste Sandrine Leglise Droite souverainiste Louis Caillon Divers gauche Vincent Bony Nouvelle union populaire écologique et sociale Mariam Assaoune Parti radical de gauche Isabelle Surply Reconquête ! Pauline Husseini Divers extrême gauche Angelina La Marca Rassemblement National Catherine Martin Ecologistes Emmanuel Mandon Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nina Morel Divers gauche Axel Dugua Les Républicains Éric Le Jaouen Divers centre Pascal Besson Divers droite Alexandre Vidal Droite souverainiste

Législatives 2022 à Rive-de-Gier : les enjeux

Les électeurs de Rive-de-Gier (42) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils seront invités à participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant préféreront-ils ? La gauche rassemblée recevra-t-elle la majorité des votes des citoyens de cette agglomération à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 30,3% des voix au premier tour à Rive-de-Gier, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ex-banquier d'affaires avaient obtenu 27,4% et 19,8% des suffrages. Le résultat national avait néanmoins contraint les électeurs de Rive-de-Gier à jeter leur dévolu sur un autre porte-drapeau pour le second tour. Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour en réunissant 50,8% des votes face à Marine Le Pen (49,2%).