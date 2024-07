Résultat des législatives 2024 à Saint-Chamond : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les défis socio-économiques de Saint-Chamond et leurs implications électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Chamond est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 35 068 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 221 entreprises, Saint-Chamond se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,38% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les 3 241 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Dans cette mosaïque sociale, 42,35% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 678,13 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Saint-Chamond, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux défis français.