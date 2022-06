Résultat de la législative à Roost-Warendin : en direct

12/06/22 10:56

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Roost-Warendin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:56 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Roost-Warendin pour ces législatives 2022 Les résultats des législatives 2022 à Roost-Warendin vont normalement être connus dans la foulée de la fermeture des 6 bureaux de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et dénouement devrait s'afficher dans les heures suivantes pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Roost-Warendin

Les élections législatives 2022 auront lieu à Roost-Warendin comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 17ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Christian Delannoy Divers extrême gauche Isabelle Maman Ecologistes Cyril Grandin Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Norreel Reconquête ! Dominique Garaud Divers droite Thibaut Francois Rassemblement National Cédric Fluckiger Divers extrême gauche Thibault Bruni Droite souverainiste Romain Boulant Union des Démocrates et des Indépendants Dimitri Houbron Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marion T'Hooft Parti radical de gauche Jean-Luc Frydman Divers

Législatives 2022 à Roost-Warendin : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 42% des voix au premier tour à Roost-Warendin. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 19% des suffrages. Le choix des votants de Roost-Warendin était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (62% des voix). Emmanuel Macron avait récupéré 38% des voix. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout dans l'Hexagone, les 6 137 citoyens de Roost-Warendin (59) seront amenés à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.