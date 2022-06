Résultat de la législative à Sada : en direct

12/06/22 11:05

Pour ces nouvelles élections à Sada, les 10 bureaux de vote (de Sada Bibliotheque à Ecole de Mtsangamtiti Sada 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 11 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 42.6% des suffrages au premier tour à Sada. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23.5% et 16.4% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Sada avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 63.0% des voix, abandonnant ainsi 37.0% des suffrages à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel candidat mettront en pole position des résultats des législatives les électeurs votant à Sada à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?