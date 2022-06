Résultat des législatives à Saint-Chamond - Election 2022 (42400) [PUBLIE]

Le niveau d'abstention constituera un critère déterminant de ces élections législatives à Saint-Chamond. La flambée des prix qui plombe les finances des foyers français est de nature à inciter les citoyens de Saint-Chamond à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 23 296 personnes en âge de voter au sein de la ville, 64,47% avaient pris part au vote. La participation était de 68,43% au premier tour, c'est-à-dire 15 942 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

L'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Saint-Chamond dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or à Saint-Chamond, Jean-Luc Mélenchon avait terminé en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 26,13% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 24,78%, puis, avec 24,21%, Marine Le Pen et enfin, à 7,7%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et le leader de LFI à 21,95%.

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection ne s'était basée que sur les chiffres de Saint-Chamond. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,88% et 2,04% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 32,05% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Saint-Chamond.

Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 26,1% des votes au premier tour à Saint-Chamond, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à sa réélection et la finaliste défaite de l'élection de 2022 avaient obtenu 24,8% et 24,2% des voix. Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en décrochant 57,7% des voix face à Marine Le Pen (42,3%). Les habitants de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et choisiront-il un bulletin de la gauche rassemblée aux législatives ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs votant à Saint-Chamond (Loire) seront incités à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français.