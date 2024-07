Résultat des législatives 2024 à Rive-de-Gier : les premiers chiffres du 2e tour

À Rive-de-Gier, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est l'ampleur de la participation. Les résidents de Rive-de-Gier ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 57,49%. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 34,57% au premier tour et 33,56% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 68,23% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 61,72% au deuxième tour, soit 5 246 personnes. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des foyers français est par exemple susceptible de pousser les citoyens de Rive-de-Gier à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Les défis socio-économiques de Rive-de-Gier et leurs implications électorales

À Rive-de-Gier, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les législatives. Avec une densité de population de 2071 habitants par km² et 40,81% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 18,45% peut agir sur les espérances des habitants en matière de mesures sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 704 €/an, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 17,51% et d'une population étrangère de 14,11% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Rive-de-Gier mettent en relief une diversité de qualifications, avec 40,6% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.