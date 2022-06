Résultat des législatives à Saint-Christoly-de-Blaye - 2e tour élection 2022 (33920) [DEFINITIF]

Résultats des législatives 2022 à Saint-Christoly-de-Blaye

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Saint-Christoly-de-Blaye est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du second tour en Gironde

Résultat législatives 2022 dans la 11ème circonscription de la Gironde

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Christoly-de-Blaye Edwige Diaz Rassemblement National 58,70% 61,82% Véronique Hammerer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 41,30% 38,18% Participation au scrutin Circonscription Saint-Christoly-de-Blaye Taux de participation 47,57% 47,28% Taux d'abstention 52,43% 52,72% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 6,60% 5,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,40% 2,51% Nombre de votants 46 973 678

Le résultat de l'élection législative à Saint-Christoly-de-Blaye est maintenant connu. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est prévu pour 2024 : il concernera le résultat des européennes à Saint-Christoly-de-Blaye . Dans la 11ème circonscription de la Gironde, les 1434 habitants de Saint-Christoly-de-Blaye ont penché pour la candidature Rassemblement National, dimanche 19 juin. Reste encore à savoir si les électeurs des 86 autres communes faisant partie de la 11ème circonscription de la Gironde feront les mêmes choix que ceux de Saint-Christoly-de-Blaye. Le niveau de la participation parmi les habitants inscrits dans les listes électorales de la commune pour cette circonscription législative atteint 47.28%, ce qui représente 678 votants. Dans le scrutin qui l'opposait à Véronique Hammerer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Edwige Diaz a accumulé 61.82% des suffrages au sein de la ville. Quant à elle, Véronique Hammerer récupère 38.18% des voix.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Christoly-de-Blaye Edwige Diaz (Ballotage) Rassemblement National 39,42% 44,10% Véronique Hammerer (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,72% 22,27% Mathieu Caillaud Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,75% 19,91% Caroline Goguet Ecologistes 2,78% 1,33% Caroline Chalopin Reconquête ! 2,38% 4,57% Bastien Noury Parti radical de gauche 2,32% 0,88% Cecile Picard Les Républicains 1,99% 2,65% Eddie Puyjalon Divers droite 1,34% 2,21% Bruno Grangé Droite souverainiste 1,13% 0,15% Regine Blatter Ecologistes 0,84% 1,47% Zina Ahmimou Divers extrême gauche 0,70% 0,00% Charles Reny Divers 0,64% 0,44% Participation au scrutin Circonscription Saint-Christoly-de-Blaye Taux de participation 49,15% 48,43% Taux d'abstention 50,85% 51,57% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 1,30% Nombre de votants 48 530 694

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Christoly-de-Blaye sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Christoly-de-Blaye. En direct 18:52 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée sur la 3e marche à Saint-Christoly-de-Blaye la semaine passée Un des paramètres majeurs de ces législatives 2022, en France, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. À Saint-Christoly-de-Blaye, son candidat avait obtenu 19,91% des suffrages lors du premier tour. Ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 13,73%, 2,67%, 1,24% et 1,81% en avril. Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 19,45% à Saint-Christoly-de-Blaye pour ce premier tour des législatives. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Saint-Christoly-de-Blaye ? Le 12 juin dernier lors du premier round des législatives, les citoyens de Saint-Christoly-de-Blaye ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a accumulé 44,1% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 22,27% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 19,91% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - À Saint-Christoly-de-Blaye, la participation va-t-elle encore baisser à l'occasion du 2e tour des législatives ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? La semaine dernière, 48,43% des personnes habilitées à voter à Saint-Christoly-de-Blaye s'étaient rendues aux urnes. Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1969 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 1454 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 27,22% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 26,62% au premier tour. 10:30 - C'est parti pour le deuxième tour à Saint-Christoly-de-Blaye ! Les éléments de contexte de ce 2e volet des élections législatives à Saint-Christoly-de-Blaye sont limpides : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour aller voter. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour contracter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Législatives 2022 à Saint-Christoly-de-Blaye : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Saint-Christoly-de-Blaye (33920) seront invités à contribuer aux législatives comme tous les Français. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 39,1% des suffrages au premier tour à Saint-Christoly-de-Blaye, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,0% et 13,7% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Saint-Christoly-de-Blaye avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 61,9% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 38,2% des votes.