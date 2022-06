Résultat de la législative à Saint-Christoly-de-Blaye : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Christoly-de-Blaye dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Christoly-de-Blaye sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Christoly-de-Blaye ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'étendue de l'abstention à Saint-Christoly-de-Blaye. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 454 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 27,22% étaient restés chez eux. L'abstention était de 26,62% au premier tour. La situation géopolitique actuelle serait notamment capable de faire le jeu du pourcentage d'abstention à Saint-Christoly-de-Blaye (33920). 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Saint-Christoly-de-Blaye ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Durant les législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait représenté 56,2% au premier tour dans la commune à Saint-Christoly-de-Blaye. Le taux d'abstention était de 52,88% pour le tour deux. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives 2022 à Saint-Christoly-de-Blaye Les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Christoly-de-Blaye devraient être divulgués peu de temps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et le résultat devrait s'afficher dans les heures suivantes pour la ville d'abord, puis pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Christoly-de-Blaye

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Christoly-de-Blaye comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Mathieu Caillaud Nouvelle union populaire écologique et sociale Zina Ahmimou Divers extrême gauche Caroline Goguet Ecologistes Caroline Chalopin Reconquête ! Bastien Noury Parti radical de gauche Eddie Puyjalon Divers droite Bruno Grangé Droite souverainiste Regine Blatter Ecologistes Edwige Diaz Rassemblement National Charles Reny Divers Cecile Picard Les Républicains Véronique Hammerer Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Saint-Christoly-de-Blaye : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Saint-Christoly-de-Blaye (33920) seront invités à contribuer aux législatives comme tous les Français. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 39,1% des suffrages au premier tour à Saint-Christoly-de-Blaye, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,0% et 13,7% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Saint-Christoly-de-Blaye avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 61,9% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 38,2% des votes.