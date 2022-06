Résultat de la législative à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or : en direct

12/06/22 11:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:08 - Des bureaux de vote ouverts un peu plus longtemps à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Les éléments clés de ces élections législatives à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or sont simples : la ville ne compte qu'une seule circonscription qui aligne 9 candidats. Un chiffre dans la moyenne du reste du pays. Les électeurs auront jusqu'à 19 heures pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote a en effet été prolongé dans la commune pour favoriser la participation.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Yves Duigou Rassemblement National Bastien Joint Les Républicains Cédric Le Bel Reconquête ! Stéphanie Bouard Ecologistes Blandine Brocard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Fabrice Matteucci Nouvelle union populaire écologique et sociale Hélène Rivière Divers extrême gauche Mohamed Slimani Divers Julie Kabil Divers

Législatives 2022 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 47% des votes au premier tour à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, devant Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Éric Zemmour et Valérie Pécresse avaient obtenu 12% et 10% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 77% des voix, cédant ainsi à Marine Le Pen 23% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il se reposer sur cette ville pour obtenir la majorité à l'hémicycle ? Les électeurs de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils devront participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ?