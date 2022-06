Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Saint-Gervais, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant le second tour des législatives 2022. Cet électorat a donc aujourd'hui. Mais ce score est toutefois à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 20,48%, 4,71%, 2,14% et 2,14% le 10 avril. Ce sont donc 29,47% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Gervais.

15:30 - À Saint-Gervais, la candidature Rassemblement National en première position

Grâce à 33,78% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Saint-Gervais pour le 1er tour de la législative dimanche 12 juin 2022. Elle a coiffé au poteau les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui recueillent respectivement 27,59% et 25,57% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges.