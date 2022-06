Résultat de la législative à Saint-Gervais : en direct

12/06/22 17:14

Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Durant les précédentes élections législatives, sur les 1 282 personnes en âge de voter à Saint-Gervais, 54,13% avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 48,91% pour le second tour. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.

Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 29,91% des suffrages au premier tour à Saint-Gervais, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 23,74% et 20,48% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Gervais grâce à 50,19% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 49,81% des votes. Les votants de cette localité se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Les citoyens de Saint-Gervais ( Gironde ) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant désigneront-ils ?