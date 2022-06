Résultat de la législative à Saint-Marcel-lès-Valence : en direct

La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Saint-Marcel-lès-Valence dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le président-candidat avait obtenu 28,72% des voix à Saint-Marcel-lès-Valence, à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national grimpait à 24,47% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,94% (contre 22%).

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Marcel-lès-Valence, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse des prix de l'essence qui plombe le budget des familles pourrait pousser les électeurs de Saint-Marcel-lès-Valence (26320) à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 78,78% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 81,73% au premier tour, soit 3 646 personnes. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, 48,94% des personnes aptes à voter à Saint-Marcel-lès-Valence avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 41,37% pour le second round.