Résultat des législatives à Saint-Médard-de-Guizières - 2e tour élection 2022 (33230) [DEFINITIF]

19/06/22 20:46

Résultat 2e tour

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Saint-Médard-de-Guizières. Dimanche 19 juin, c'est la candidate Rassemblement National qui a récolté le plus de bulletins de votes auprès des 1750 électeurs de Saint-Médard-de-Guizières inscrits dans la 11ème circonscription de la Gironde. Ces données ne représentent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 11ème circonscription de la Gironde, 86 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Edwige Diaz a obtenu 61.51% des voix. Véronique Hammerer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient quant à elle 38.49% des votes. Il va désormais falloir patienter jusqu'en 2024 et le résultat des élections européennes à Saint-Médard-de-Guizières pour pouvoir analyser l'évolution des rapports de force politiques dans la commune. Le taux de participation s'établit à 45.6% des habitants autorisés à fréquenter les bureaux de vote de la commune pour la 11ème circonscription de la Gironde.

Résultat 1er tour

Seuls les candidats qualifiés dimanche dernier s'opposent dans la seule circonscription de Saint-Médard-de-Guizières ce dimanche 19 juin, pour le second round des législatives 2022. Un nombre de postulants réduit. Et les 1742 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 2 bureaux de vote et choisir leur représentant lors de ce deuxième tour.

La candidature Rassemblement National a amassé 41,68% des voix à l'occasion du 1er round de l'élection législative le 12 juin dernier. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 23,65% des voix. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 20,65% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés.

Le nombre de votants de la Nupes sera une des énigmes de ces élections législatives en France. Ces électeurs ont représenté 20,65% des suffrages dans la commune le dimanche 12 juin. Ce score est cependant à analyser au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 16,83%, 2,83%, 1,53% et 1,84% il y a deux mois. Ce qui donnait un point de départ théorique de 23,03% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Saint-Médard-de-Guizières.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 40.4% des votes au premier tour à Saint-Médard-de-Guizières. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20.7% et 16.8% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Médard-de-Guizières avec 59.7% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 40.3% des voix. Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Les citoyens de Saint-Médard-de-Guizières (33230) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.