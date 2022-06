Résultat de la législative à Saint-Quentin : 2e tour en direct

19/06/22 11:05

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier round de l'élection législative à Saint-Quentin. À Saint-Quentin, les 33518 électeurs votant dans la 2ème circonscription de l'Aisne ont choisi le candidat Les Républicains. Julien Dive a réuni 34% des voix. En 2e place, Lola Puissant (Rassemblement National) capte 24% des votes. Quant à lui, Sulyvan Ransquin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 20% des voix. L'abstention représente 60% des citoyens autorisés à se rendre aux urnes dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de l'Aisne (13 244 votants). Les électeurs des 97 autres communes appartenant à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Saint-Quentin ?

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31,7% des voix au premier tour à Saint-Quentin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien troisième homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 25,3% et 19,9% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Quentin avec 50,5% des votes, laissant par conséquent 49,5% des suffrages à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'approprier un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Quel postulant à l'hémicycle les habitants de Saint-Quentin mettront-ils en première position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?