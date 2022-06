Résultat des législatives à Saint-Yzan-de-Soudiac - 2e tour élection 2022 (33920) [DEFINITIF]

19/06/22 20:48

Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins. Au moment des législatives de 2017, 58,33% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Yzan-de-Soudiac avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 57,19% pour le second round. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au second round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures.

Avec 46,41% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Saint-Yzan-de-Soudiac pour le premier round de l'élection législative le 12 juin dernier. En deuxième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 25,13% des votes. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 15,9% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 44,1% des suffrages au premier tour à Saint-Yzan-de-Soudiac, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui fut le troisième homme lors de la dernière élection présidentielle et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 17,6% et 16,0% des suffrages. Le choix des électeurs de Saint-Yzan-de-Soudiac était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (67,2% des suffrages). Emmanuel Macron avait obtenu 32,9% des votes. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les 2 421 citoyens de Saint-Yzan-de-Soudiac (33920) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.