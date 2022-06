Résultat de la législative à Saulieu : 2e tour en direct

Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait espérer glaner 18,68% à Saulieu avant le premier tour des élections législatives. Un chiffre correspondant à l'addition des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits de Saulieu ont pourtant apporté 16,75% de leurs suffrages aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés le 12 juin dernier, pour le premier tour de l'élection législative 2022. La Nupes avait ainsi terminé troisième.

La candidature Rassemblement National a engrangé 27,92% des votes dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er round des législatives. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 19,16% des suffrages. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 16,75% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges.

13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Saulieu à l'occasion des législatives ?

Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 58,03% des personnes en capacité de voter à Saulieu avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,19% pour le deuxième round. Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au second tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures.