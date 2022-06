Résultat des législatives à Saulieu - Election 2022 (21210) [PUBLIE]

Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 34,2% des suffrages au premier tour à Saulieu, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24,2% et 12,4% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Saulieu avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 56,7% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 43,3% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Les habitants de Saulieu ( Côte-d'Or ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.