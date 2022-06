Résultat de la législative à Saverdun : en direct

Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 5 006 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Durant les dernières législatives, 3 472 inscrits sur les listes électorales de Saverdun avaient participé au vote au premier tour (soit 58,41%), à comparer avec une participation de 43,69% au tour deux.

À Saverdun, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives 2022. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Saverdun. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,22% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 21,93% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

La Nupes est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Dans le même temps, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Ces indications des dernières semaines se répercuteront probablement à Saverdun. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or à Saverdun, Marine Le Pen terminait en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 29,63% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,36%. Arrivaient ensuite, avec 19,0%, Emmanuel Macron et enfin, à 7,96%, Jean Lassalle.

Comme partout en France, les votants de Saverdun ( Ariège ) seront incités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30% des suffrages au premier tour à Saverdun. La finaliste défaite de la dernière présidentielle avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 19% et 19% des votes. Le choix des administrés de Saverdun était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (55% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 45% des votes. Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ?