19:32 - Sur qui vont se transférer les électeurs de gauche à Selongey ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des questions clés de ces législatives, à Selongey comme dans le reste du pays. Le député de Marseille avait obtenu 16,69% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,98% et 1,89% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 21,56% à Selongey pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Selongey ? Les mouvements nationaux des derniers jours auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Selongey. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 25,33% des voix à Selongey, lors de la dernière élection suprême contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen avait enregistré 34,03% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,69% (contre 22%).

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Selongey ? L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Selongey. La perte de pouvoir d'achat serait notamment susceptible d'éloigner les citoyens de Selongey (21260) des isoloirs. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 797 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 76,04% avaient participé à l'élection, contre une participation de 78,63% au premier tour, c'est-à-dire 1 413 personnes. En proportion, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Selongey ? Les législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations politiques passées. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 1 667 personnes habilitées à voter à Selongey avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 46,49%). La participation était de 38,94% au second tour.