En direct

19:07 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Semur-en-Auxois ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 20,09% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Semur-en-Auxois le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,26% et 2,42% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 26,77% à Semur-en-Auxois pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Semur-en-Auxois, des sondages tout aussi révélateurs ? Avec 29,96% des suffrages, à Semur-en-Auxois, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à la dernière élection à la présidence de la République. Marine Le Pen arrivait deuxième à 22,7%, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,09% et Éric Zemmour à 5,47%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les tendances nationales des dernières heures viendront probablement modifier ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.

14:30 - À Semur-en-Auxois, quel sera l'influence de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? L'un des facteurs essentiels du scrutin législatif sera indéniablement le niveau d'abstention à Semur-en-Auxois. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 27,62% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 25,55% au premier tour. Le conflit armé ukrainien et ses répercussions sur les prix du pétrole et du gaz pourraient dépouiller les urnes de leurs citoyens à Semur-en-Auxois.

11:30 - À Semur-en-Auxois, le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives sera un élément déterminant Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des dernières consultations démocratiques, les 4 484 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des législatives, le taux d'abstention avait atteint 52,34% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Semur-en-Auxois. Le taux d'abstention était de 48,05% au round numéro deux.