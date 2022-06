Résultat des législatives à Tarbes - Election 2022 (65000) [PUBLIE]

12/06/22 21:30

Résultat des législatives 2022 à Tarbes

Le résultat des élections législatives 2022 à Tarbes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Hautes-Pyrénées

Résultats élections législatives par circonscription à Tarbes La commune de Tarbes est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées (PUBLIE) 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées

Dans la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées, les 15349 citoyens de Tarbes se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au sein de la ville, Sylvie Ferrer a accumulé 28% des votes. Jean-Bernard Sempastous (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 26% des voix. De son côté, Marie-Christine Sorin (Rassemblement National) recueille 16% des suffrages. Le taux de participation représente 44% des habitants habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative, ce qui représente 6 761 votants. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées résultera des choix des électeurs des 287 autres communes qui la composent.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tarbes Sylvie Ferrer Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,69% 27,95% Jean-Bernard Sempastous Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,59% 26,00% Maryse Beyrié Divers gauche 19,93% 9,53% Marie-Christine Sorin Rassemblement National 15,79% 16,00% Romain Giral Les Républicains 5,01% 8,81% Pierre Claret Divers 3,78% 2,12% Catherine Bonnecarrere Reconquête ! 3,60% 5,01% Ophélie Guénichot Ecologistes 2,24% 2,65% Maria Saez Divers extrême gauche 0,73% 0,93% Alexis Villanueva Ecologistes 0,63% 0,99% Participation au scrutin Circonscription Tarbes Taux de participation 54,30% 44,05% Taux d'abstention 45,70% 55,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47% 1,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73% 0,55% Nombre de votants 47 792 6 761

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées

À Tarbes, les 11237 électeurs inscrits dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées ont désigné la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Grégory Korn a obtenu 29% des voix au niveau de l'agglomération. Il arrive devant Benoit Mournet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Serge Dumanoir (Rassemblement National) qui recueillent dans l'ordre 24% et 15% des voix. L'abstention parmi les citoyens habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées atteint 55%, ce qui représente 6 154 non-votants. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Tarbes. Les citoyens de 181 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tarbes Benoit Mournet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,75% 23,58% Grégory Korn Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,95% 29,33% Serge Dumanoir Rassemblement National 18,54% 14,64% Jérome Crampe Parti radical de gauche 14,32% 7,84% Véronique Dutrey Les Républicains 6,05% 10,30% Jean-Marc Dabat Divers 4,31% 2,43% Claude Alves Da Cunha Reconquête ! 3,64% 4,93% Yves Castéra Divers gauche 1,96% 1,74% Antoine Rigollet Ecologistes 1,31% 1,56% Aline Barbe Droite souverainiste 1,20% 1,26% Delphine Beaudry Régionaliste 1,02% 0,94% François Meunier Divers extrême gauche 0,96% 1,44% Participation au scrutin Circonscription Tarbes Taux de participation 52,39% 45,23% Taux d'abstention 47,61% 54,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 0,79% Nombre de votants 47 033 5 083

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Tarbes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:45 - Quel résultat aux législatives de Tarbes pour la coalition de gauche ? Un des enjeux de ces élections législatives 2022, en France comme à Tarbes, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. L'Insoumis avait enregistré 23,06% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,24% et 2,25% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 29,55% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Tarbes ? Le président-candidat avait obtenu 24,81% des voix à Tarbes, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN accumulait 21,33% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 23,06% (contre à un peu moins de 22%). Les tendances nationales des dernières heures viendront sans doute chambouler ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or la majorité est tombé très près de de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des élections législatives 2022 à Tarbes Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Tarbes, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres détourner l'attention des habitants de Tarbes du vote. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 65,25% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 68,55% au premier tour, c'est-à-dire 18 137 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Tarbes en 2017 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'observation des précédents scrutins permet de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention avait atteint 61,24% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Tarbes. L'abstention était de 55,28% au round numéro deux. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Tarbes pour ces législatives Les résultats des élections législatives 2022 à Tarbes seront probablement annoncés peu de temps après la fermeture des 29 bureaux de vote, la commune couvrant 2 circonscriptions. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on se rendra compte rapidement qui des 22 candidats est qualifié pour le 2ème tour.

Législatives 2022 à Tarbes : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 25% des voix au premier tour à Tarbes. Celui qui fut ministre de François Hollande avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23% et 21% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Tarbes avec 57% des voix, abandonnant donc 43% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il compter sur cette agglomération pour acquérir une majorité des députés de l'hémicycle ? Les citoyens de Tarbes (65) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant voteront-ils ?