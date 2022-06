Résultat des législatives à Troyes - Election 2022 (10000) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Troyes

Le résultat des élections législatives 2022 à Troyes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Aube

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Aube

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Troyes Jordan Guitton (Ballotage) Rassemblement National 36,31% 27,19% Grégory Besson-Moreau (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,24% 20,26% Stéphanie Fraenkel Les Républicains 16,21% 16,77% Laurent Spagnesi Nouvelle union populaire écologique et sociale 14,51% 26,25% Hervé Giacomoni Reconquête ! 3,52% 3,82% Marie-Elisabeth Canaud Divers 2,81% 2,87% Lionel Paillard Divers extrême gauche 1,37% 2,05% Lydie Pieplu Divers centre 1,03% 0,79% Participation au scrutin Circonscription Troyes Taux de participation 49,72% 40,79% Taux d'abstention 50,28% 59,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 0,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,51% Nombre de votants 32 087 3 322

La candidature Rassemblement National décroche la première position chez les 8145 électeurs votant dans la 1ère circonscription de l'Aube demeurant à Troyes. Jordan Guitton a obtenu 27% des voix. Il est suivi par Laurent Spagnesi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Grégory Besson-Moreau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent 26% et 20% des votes. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de l'Aube peut toujours basculer si les électeurs des 217 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Troyes. La participation représente 41% des habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription, ce qui représente 3 322 votants.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Aube

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Troyes Valérie Bazin-Malgras (Ballotage) Les Républicains 28,57% 22,44% Evelyne Henry (Ballotage) Rassemblement National 27,38% 20,29% Sarah Fraincart Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,89% 26,73% Salomé Fontaine-Garcia Ensemble ! (Majorité présidentielle) 16,80% 18,37% Etienne Ignatovitch Reconquête ! 4,65% 4,88% Sébastien Riglet Divers centre 1,50% 1,78% Isabelle Puff Droite souverainiste 1,44% 1,62% Sébastien Beaufumé Ecologistes 1,43% 1,96% Romain Vallée Divers extrême gauche 1,35% 1,94% Participation au scrutin Circonscription Troyes Taux de participation 49,39% 43,11% Taux d'abstention 50,61% 56,89% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 1,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,65% Nombre de votants 37 175 4 428

Sarah Fraincart a effectivement collecté 27% des suffrages. Elle devance Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) et Evelyne Henry (Rassemblement National) qui obtiennent dans l'ordre 22% et 20% des voix. L'abstention s'élève à 57% des citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de l'Aube. Les citoyens des 145 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Troyes ?

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de l'Aube

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Troyes Angélique Ranc (Ballotage) Rassemblement National 29,52% 20,08% Loëtitia Beury (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,57% 23,70% Gaëtan Seffals Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 26,11% Baptiste Gatouillat Les Républicains 14,85% 15,93% Céline Lopes Vaz Reconquête ! 4,34% 5,21% Nelly Collot-Touzé Ecologistes 3,10% 3,47% Laure Fernandez Droite souverainiste 1,66% 1,72% Pascal Andrieux Divers extrême gauche 1,50% 1,38% Dominique Menissier Ecologistes 1,40% 1,58% Didier Freville Divers centre 0,80% 0,75% Lyonnel Helick Droite souverainiste 0,04% 0,07% Participation au scrutin Circonscription Troyes Taux de participation 46,58% 45,39% Taux d'abstention 53,42% 54,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51% 1,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 0,41% Nombre de votants 30 995 5 670

Au soir du premier tour des législatives, les 12493 électeurs de Troyes inscrits dans la 3ème circonscription de l'Aube ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Gaëtan Seffals a amassé 26% des voix au sein de la commune. Il devance Loëtitia Beury (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Angélique Ranc (Rassemblement National) qui recueillent respectivement 24% et 20% des votes. Les électeurs des 69 autres communes de la 3ème circonscription de l'Aube voteront-ils comme ceux de Troyes ? L'abstention s'établit à 55% des habitants inscrits dans les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription législative, ce qui représente 6 823 non-votants.

Législatives 2022 à Troyes : les enjeux