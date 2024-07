Résultat des législatives 2024 à la Chapelle-Saint-Luc : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - La Chapelle-Saint-Luc : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

A mi-chemin des élections législatives, La Chapelle-Saint-Luc émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 12 299 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 754 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (67,92%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La Chapelle-Saint-Luc incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 373 résidents étrangers, soit 19,26% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1877,25 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 27,97%, synonyme d'une situation économique précaire. À la Chapelle-Saint-Luc, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.