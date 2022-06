Résultat de la législative à Tsingoni : en direct

12/06/22 10:58

Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 40,63% des votes au premier tour à Tsingoni. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 30,75% et 11,83% des votes. Le choix des habitants de Tsingoni était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (63,26% des voix). Emmanuel Macron avait récupéré 36,74% des votes. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Les électeurs de Tsingoni ( Mayotte ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.