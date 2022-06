Résultat de la législative à Val-de-Livenne : 2e tour en direct

19/06/22 18:59

Les études rapportent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour le second tour des législatives ? Cinq années plus tôt, durant les législatives, 57,28% des inscrits sur les listes électorales de Val-de-Livenne s'étaient rendus dans l'isoloir au second tour, ce qui représentait 240 votants sur les 1388 personnes inscrites sur les listes électorales. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures.

A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Les études d'opinion à l'échelle du pays cachent toutefois des réalités complexes au niveau local, comme par exemple à Val-de-Livenne. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le 12 juin dernier, les citoyens de Val-de-Livenne ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 52,68% des votes. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 18,77% des voix. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 13,25% des voix.

Le résultat de la législative à Val-de-Livenne est désormais connu. À Val-de-Livenne, les habitants rattachés à la 11ème circonscription de la Gironde ont choisi la candidature Rassemblement National. Edwige Diaz a enregistré 53% des suffrages au sein de la ville. Elle coiffe au poteau Véronique Hammerer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Mathieu Caillaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 19% et 13% des voix. Le taux de participation représente 48% des habitants habilités à voter au sein de la commune pour la 11ème circonscription de la Gironde (720 non-votants). Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours basculer si les électeurs des 86 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Val-de-Livenne.

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Val-de-Livenne ( Gironde ) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 44,60% des suffrages au premier tour à Val-de-Livenne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 17,90% et 11,70% des suffrages. Le choix des habitants de Val-de-Livenne était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (66,67% des suffrages), laissant ainsi à Emmanuel Macron 33,33% des suffrages. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de rafler un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?