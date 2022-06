Résultat de la législative à Val-de-Moder : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Val-de-Moder dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Val-de-Moder sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:23 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Val-de-Moder Au cas où vous êtes toujours indécis concernant les 22 candidats au premier tour dans les 2 circonscriptions de Val-de-Moder, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote seront vérouillés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Val-de-Moder

Les élections législatives 2022 auront lieu à Val-de-Moder comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

La ville de Val-de-Moder comprend 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives 2022. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives : 7ème circonscription du Bas-Rhin 8ème circonscription du Bas-Rhin

Candidats dans la 7ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Patrick Depyl Ensemble ! (Majorité présidentielle) Brian Hoenicke Ecologistes Cédric Stab Divers Lou Toussaint Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Marie Lorber Régionaliste Patrick Hetzel Les Républicains Dino Margarito Ecologistes Hervé Morard Reconquête ! Christophe Hecker Divers Jean Meyer Divers extrême gauche Valérie Eschenmann Rassemblement National Florine Wojtkowiak Droite souverainiste Philippe Sohm Divers

Candidats dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Stéphanie Kochert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sébastien Kriloff Reconquête ! Samy Ahmed-Yahia Nouvelle union populaire écologique et sociale Claire Grosheitsch Ecologistes Ludwig Knoepffler Rassemblement National Colette Pissard Droite souverainiste Catherine Gsell Divers extrême gauche Bruno Jacky Régionaliste Anne Sander Divers droite

Législatives 2022 à Val-de-Moder : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 35,6% des suffrages au premier tour à Val-de-Moder, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 26,7% et 12,7% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Val-de-Moder avec 55,0% des votes, abandonnant ainsi 45,0% des voix à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Les inscrits sur les listes électorales de Val-de-Moder reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.