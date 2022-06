Résultat de la législative à Val-du-Layon : en direct

12/06/22 11:30

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Val-du-Layon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Val-du-Layon pour ces législatives Les éléments clés de ces élections législatives à Val-du-Layon sont simples : la ville recoupe 2 circonscriptions où sont en lice 20 candidats. Un niveau supérieur à celui des autres circonscriptions de France. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures ce soir pour gagner les urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour favoriser le nombre de participants.

Résultat des élections législatives 2022 à Val-du-Layon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Val-du-Layon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

La ville de Val-du-Layon comprend 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives 2022. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives : 2ème circonscription du Maine-et-Loire 4ème circonscription du Maine-et-Loire

Candidats dans la 2ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Caroline Bessat Nouvelle union populaire écologique et sociale Fabrice Le Sourd Droite souverainiste Jean-Charles Baudoin Ecologistes Blandine Granier Divers Aurélie Grenier Reconquête ! Simon Moulin Ecologistes Stella Dupont Ensemble ! (Majorité présidentielle) Inès Henno Union des Démocrates et des Indépendants Anne-Sophie Lemenach Rassemblement National Philippe Lebrun Divers extrême gauche Miguel Lys Divers

Candidats dans la 4ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Laëtitia Saint-Paul Ensemble ! (Majorité présidentielle) Caroline Rabault Nouvelle union populaire écologique et sociale Sylvie Geret Divers extrême gauche Patrick Morineau Rassemblement National Christelle Lequet Droite souverainiste Nicolas Deveaux Divers Gérard Herve Divers droite Régine Catin Les Républicains Charles-Henri Jamin Reconquête !

Législatives 2022 à Val-du-Layon : les enjeux

Les citoyens de Val-du-Layon (49190) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront priés de contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Durant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 34.4% des voix au premier tour à Val-du-Layon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 19.7% et 19.3% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Val-du-Layon grâce à 67.4% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 32.6% des voix. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président des Français pourra-t-il compter sur cette commune pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée ?