Résultat des législatives 2024 à Mozé-sur-Louet (49610) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Mozé-sur-Louet, que vont trancher les électeurs du Front populaire ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Mozé-sur-Louet, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 24,12% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 27,12% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Jusqu'où peut aller le RN lors des législatives à Mozé-sur-Louet ? La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper une nouvelle poussée à Mozé-sur-Louet ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 12 points ici, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Des législatives favorables pour le parti présidentiel en 2022 Il s'agit désormais de savoir si la tendance au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou différente. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Mozé-sur-Louet offrait aussi 36,76% pour Stella Dupont des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 27,12% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket LREM (57,83% contre 42,17% pour LFI-PS-PC-EELV). Stella Dupont remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin dimanche dernier à Mozé-sur-Louet ? Pour le premier tour des législatives dimanche 30 juin, les citoyens de Mozé-sur-Louet ont préféré Stella Dupont (Ensemble !), à qui ils ont accordé 35,79% des votes. Un score qui lui a permis de précéder Thomas Brisseau (Rassemblement National) et Léo Metayer (Front populaire) avec 28,42% et 24,12% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 2ème circonscription du Maine-et-Loire, Stella Dupont glanant cette fois 33,1%, devant Léo Metayer avec 28,32% et Thomas Brisseau avec 24,25%.

19:21 - Mozé-sur-Louet : forte participation aux législatives 2024 Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Le 1er round des législatives 2024 à Mozé-sur-Louet a connu un taux d'abstention de 27,85%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, parmi les 1 619 personnes en âge de voter à Mozé-sur-Louet, 46,57% avaient en effet boudé les urnes, contre une abstention de 46,83% lors des européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - La grande inconnue de ces législatives 2024 à Mozé-sur-Louet demeure l'abstention Le taux de participation constitue indiscutablement l'un des facteurs cruciaux du scrutin législatif 2024. Dans la commune, dimanche, 27,85% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,93% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 22,29% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,72% au premier tour. Au second tour, 52,37% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Mozé-sur-Louet ? Les enjeux de ce scrutin historique seraient par exemple en mesure d'impacter la participation à Mozé-sur-Louet.

17:29 - Mozé-sur-Louet : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Mozé-sur-Louet, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 040 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 131 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,39% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 41,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,22% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 695,82 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Mozé-sur-Louet participe à l'histoire française.