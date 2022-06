Résultat des législatives à Valambray - Election 2022 (14190) [PUBLIE]

12/06/22 22:32

Le résultat des élections législatives 2022 à Valambray est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Calvados

Résultats élections législatives par circonscription à Valambray La commune de Valambray est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 3ème circonscription du Calvados (PUBLIE) 6ème circonscription du Calvados (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Calvados

Pour le 1er round des législatives 2022, les 396 citoyens de Valambray inscrits dans la 3ème circonscription du Calvados ont désigné le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Didier Canu a amassé 26% des voix au niveau de la localité. Nathalie Porte (Les Républicains) et Jérémie Patrier-Leitus (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) captent dans l'ordre 22% et 22% des votes. Les citoyens des 130 autres communes composant la 3ème circonscription du Calvados voteront-ils comme ceux de Valambray ? Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'établit à 54%, ce qui représente 212 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Valambray Martine Vilmet Rassemblement National 24,25% 20,56% Jérémie Patrier-Leitus Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,42% 21,67% Nathalie Porte Les Républicains 21,84% 22,22% Didier Canu Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,44% 26,11% Edouard Fauvage Reconquête ! 3,56% 3,89% Michel Langevin Divers extrême gauche 1,86% 2,22% Steven Mafiodo Droite souverainiste 1,67% 1,11% Johann Guzman Velez Ecologistes 1,62% 1,11% Elisabeth Leconte Divers extrême gauche 1,33% 1,11% Sylvie Sénécal Divers gauche 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Valambray Taux de participation 48,83% 46,46% Taux d'abstention 51,17% 53,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 0,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 2,17% Nombre de votants 38 957 184

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Calvados

C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de bulletins de votes de la part des 911 électeurs de Valambray inscrits dans la 6ème circonscription du Calvados. Les citoyens des 98 autres communes appartenant à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Valambray ? L'abstention parmi les électeurs habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de la 6ème circonscription du Calvados s'établit à 47%. Elisabeth Borne a réuni 30% des votes. Elle ressort devant Jean-Philippe Roy (Rassemblement National) et Noé Gauchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent dans l'ordre 26% et 22% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Valambray Elisabeth Borne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,32% 29,89% Noé Gauchard Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,53% 22,37% Jean-Philippe Roy Rassemblement National 21,74% 26,45% Lynda Lahalle Divers droite 7,23% 5,16% Valérie Dupont Reconquête ! 2,79% 4,95% Mickaël Guettier Droite souverainiste 2,49% 2,80% Anne-Lyse Mbelo Divers gauche 1,85% 1,94% François Ormain Divers centre 1,50% 2,15% Bruno Battail Ecologistes 1,40% 0,86% Pascale Georget Divers extrême gauche 1,14% 1,08% Jemâa Saad Divers gauche 1,01% 2,37% Participation au scrutin Circonscription Valambray Taux de participation 51,15% 52,69% Taux d'abstention 48,85% 47,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67% 2,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 1,04% Nombre de votants 49 340 480

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Valambray sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Quel résultat à Valambray pour la coalition de gauche ? Les électeurs de Valambray avaient livré 14,8% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de la dernière présidentielle. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,53% et 1,86% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 20,19% à Valambray pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Valambray ? Emmanuel Macron avait glané la première position lors du dernier rendez-vous présidentiel à Valambray avec 29,51% des votes, au 1er round. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 28,63%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 14,8% et Éric Zemmour à 6,57%. Les mouvements nationaux des dernières semaines infléchiront peut-être ces équilibres lors des législatives dans la ville, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. 14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces élections législatives à Valambray Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des critères importants de ce scrutin législatif 2022 à Valambray. La perte de pouvoir d'achat est susceptible de pousser les citoyens de Valambray à rester chez eux. Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 17,56% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 18,95% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Valambray quel était le pourcentage de la participation à Valambray en 2017 ? L'étude des résultats des consultations démocratiques précédentes permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. En 2017, lors des législatives, 1 328 personnes en capacité de voter à Valambray s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 52,71%). La participation était de 42,16% au dernier round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les habitants de Valambray ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer 21 candidats ont postulé dans les 2 circonscriptions de Valambray ce 12 juin 2022, pour le 1er round des élections législatives 2022. Un nombre de candidats élevé comparé à celui des autres circonscriptions. Les 1293 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 5 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce premier tour de piste.

Législatives 2022 à Valambray : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Valambray (14) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30% des votes au premier tour à Valambray. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29% et 15% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Valambray grâce à 54% des voix, abandonnant donc à Marine Le Pen 46% des suffrages. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?