Résultat des législatives 2024 à Mézidon Vallée d'Auge : les premiers chiffres du 2e tour

Mézidon Vallée d'Auge : démographie, élections et stratégies politiques

À Mézidon Vallée d'Auge, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 12,62% et une densité de population de 908 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (76,93%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 3 263 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,05%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,3%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Mézidon Vallée d'Auge mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 34,57% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.