12/06/22 21:19

Résultat des législatives 2022 à Valence

Le résultat des élections législatives 2022 à Valence est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Drôme

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Drôme

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Valence. Au soir du 1er round des élections législatives, les 40868 habitants de Valence inscrits dans la 1ère circonscription de la Drôme ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 54%, ce qui représente 22 154 non-votants. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription : 15 autres communes contribuent aussi au résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de la Drôme. Karim Chkeri a amassé 32% des voix. Il devance Véronique Pugeat (Les Républicains) et Mireille Clapot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent 21% et 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Valence Karim Chkeri Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,98% 32,23% Mireille Clapot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,45% 19,00% Véronique Pugeat Les Républicains 19,46% 21,03% Philippe Tosello-Pace Rassemblement National 15,68% 11,68% Bruno Casari Divers centre 4,73% 4,76% Pascale Vincent Reconquête ! 4,57% 4,26% Tifanie Piga Ecologistes 2,80% 2,73% Pierrick Brébant Droite souverainiste 1,41% 1,24% Samantha Rose Ecologistes 1,31% 1,35% Adèle Kopff Divers extrême gauche 0,93% 0,82% Ozbay Pehlivan Divers gauche 0,63% 0,85% Charles Barjonet Divers 0,03% 0,05% Participation au scrutin Circonscription Valence Taux de participation 46,96% 45,79% Taux d'abstention 53,04% 54,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,47% Nombre de votants 36 606 18 714

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était jouée à Valence. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,93% et 1,81% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 37,04% à Valence pour ce premier tour. Lors de la dernière échéance, à Valence, Jean-Luc Mélenchon glanait la tête du vote au premier round de l'élection présidentielle avec 29,3% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,06%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 16,33% et Éric Zemmour à 7,26%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu à l'échelle nationale : un Emmanuel Macron en tête à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront sans doute infléchir ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune. Il faut se rappeler que la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des Français seraient par exemple capables d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Valence (26000). Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 40 439 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 32,11% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 27,71% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. Durant les précédentes législatives, parmi les 39 582 inscrits sur les listes électorales à Valence, 61,16% étaient restés chez eux au premier tour, contre un taux d'abstention de 53,71% pour le deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012.

