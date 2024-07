Résultat des législatives 2024 à Guilherand-Granges : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Guilherand-Granges

Dans la ville de Guilherand-Granges, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 13,51% des résidents sont des enfants, et 12,27% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (15,26%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 4 560 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,90%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,0%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Guilherand-Granges mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,78% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.