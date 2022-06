Résultat de la législative à Venarey-les-Laumes : 2e tour en direct

Le point de départ pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés était de 26,48% avant ces législatives à Venarey-les-Laumes. Soit le cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 3 bureaux de vote de Venarey-les-Laumes, les voix qui se sont finalement accumulées sur le bloc insoumis lors du premier tour étaient pourtant de 14,54% il y a une semaine. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de monter sur la troisième marche.

15:30 - La candidature Parti radical de gauche peut-elle l'emporter à Venarey-les-Laumes ?

La candidature Parti radical de gauche a réuni 29,07% des votes le 12 juin dernier lors du 1er round de la législative. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale récupèrent 24,95% et 14,54% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.