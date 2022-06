Résultat de la législative à Venarey-les-Laumes : en direct

Les inscrits de Venarey-les-Laumes avaient donné 19,71% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re manche de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,99% et 1,66% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 4,65% du côté de la gauche (score de Mélenchon exclu).

16:30 - À Venarey-les-Laumes, des sondages aussi parlants qu'en France ?

À Venarey-les-Laumes, Marine Le Pen finissait en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 37,49% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,71%. Suivaient, avec 19,38%, Emmanuel Macron et enfin, à 5,64%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de un peu moins de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines infléchiront certainement la situation à Venarey-les-Laumes dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.