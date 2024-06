Résultat des législatives à Villages du Lac de Paladru : l'élection 2024 en direct

12:06 - Elections législatives passées à Villages du Lac de Paladru : l'impact de l'abstention

Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des élections précédentes ? Lors des européennes de début juin, 2 093 personnes habilitées à voter à Villages du Lac de Paladru avaient participé à l'élection (soit 55,76%), à comparer avec une participation de 52,04% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51% au premier tour et seulement 46,81% au second tour. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 044 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 76,42% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 79,01% au premier tour, ce qui représentait 1 615 personnes.