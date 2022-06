Résultat des législatives à Villages du Lac de Paladru - Election 2022 (38730) [PUBLIE]

12/06/22 22:47

Résultat des législatives 2022 à Villages du Lac de Paladru

Le résultat des élections législatives 2022 à Villages du Lac de Paladru est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Isère

Résultats élections législatives par circonscription à Villages du Lac de Paladru La commune de Villages du Lac de Paladru est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 5ème circonscription de l'Isère (PUBLIE) 7ème circonscription de l'Isère (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Isère

Florence Jay a accumulé 28% des voix au niveau de la ville. Jérôme Santana (Rassemblement National) et Jérémie Iordanoff (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à dans l'ordre 27% et 25% des votes. La participation parmi les électeurs enregistrés sur les registres électoraux dans la commune pour la 5ème circonscription de l'Isère atteint 49%, ce qui représente 479 votants. Reste à savoir si les électeurs des 64 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Villages du Lac de Paladru.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villages du Lac de Paladru Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,29% 25,26% Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,80% 28,21% Jérôme Santana Rassemblement National 18,33% 27,37% Frédéric Vergez Divers gauche 5,34% 4,00% Quentin Feres Reconquête ! 4,90% 5,26% Frédéric Rosset Ecologistes 2,70% 2,95% Anna Kolmakova Droite souverainiste 1,98% 3,16% Fabienne-Claire Leal Ecologistes 1,45% 1,26% Nathalie Heller Ecologistes 1,00% 1,26% Christine Tulipe Divers extrême gauche 0,79% 1,05% Françoise Lecroq Divers extrême gauche 0,42% 0,21% Participation au scrutin Circonscription Villages du Lac de Paladru Taux de participation 51,92% 49,03% Taux d'abstention 48,08% 50,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 0,84% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,00% Nombre de votants 55 054 479

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription de l'Isère

L'abstention atteint 47% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 7ème circonscription de l'Isère (509 non-votants). Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de cette circonscription découlera des choix des électeurs des 102 autres communes qui lui sont rattachées. Dominique Dichard a engrangé 28% des voix dans la commune. Pascale Pruvost (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Alexandre Moulin-Comte (Rassemblement National) la suivent avec 27% et 18% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villages du Lac de Paladru Yannick Neuder Les Républicains 24,84% 13,81% Alexandre Moulin-Comte Rassemblement National 23,63% 17,70% Dominique Dichard Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,95% 28,32% Pascale Pruvost Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,79% 26,73% Hugo Gagnieu Reconquête ! 4,06% 5,84% Estelle Meillier Ecologistes 2,68% 3,89% Paulette Roure Droite souverainiste 1,45% 1,42% Odile Gitton Divers 1,40% 1,59% Bruno Perrodin Divers extrême gauche 0,96% 0,71% Pietro Roberto Lillo Divers gauche 0,24% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Villages du Lac de Paladru Taux de participation 49,07% 52,78% Taux d'abstention 50,93% 47,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 0,53% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,18% Nombre de votants 47 168 569

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villages du Lac de Paladru sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:58 - Quel verdict pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Villages du Lac de Paladru ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 19,67% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Villages du Lac de Paladru le 10 avril dernier. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,78% et 2,58% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 8,36% à gauche de l'échiquier, et donc 28,03 en comptant les voix de Mélenchon. 16:30 - Que peuvent signifier les grandes tendances des législatives 2022 pour Villages du Lac de Paladru ? À Villages du Lac de Paladru, Marine Le Pen avait pu grimper à la première position de la dernière présidentielle avec 25,9% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,2%, puis, avec 19,67%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,73%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des ultimes semaines infléchiront probablement ces équilibres à Villages du Lac de Paladru dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle a chuté très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Villages du Lac de Paladru ? Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur décisif du scrutin législatif à Villages du Lac de Paladru. L'inflation est notamment susceptible de favoriser l'abstention à Villages du Lac de Paladru (38730). Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,42% dans la commune. Le taux de participation était de 79,01% au premier tour, c'est-à-dire 1 615 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - La participation aux législatives à Villages du Lac de Paladru peut-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? Au cours des précédentes consultations politiques, les 2 567 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2017, pendant les élections législatives, parmi les 1 904 personnes en âge de voter à Villages du Lac de Paladru, 60,66% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 51,79% au second round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Villages du Lac de Paladru ? Bienvenue dans ce live où nous suivrons les jalons de ce premier volet des législatives 2022 à Villages du Lac de Paladru, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. On trouve 21 candidats dans les 2 circonscriptions de la cité (soit un peu plus qu'ailleurs) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Villages du Lac de Paladru : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives à Villages du Lac de Paladru (38730) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 25,9% des votes au premier tour à Villages du Lac de Paladru. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,2% et 19,7% des voix. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 53,4% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 46,6% des votes. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de rafler un siège de député dans cette circonscription ?