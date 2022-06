Résultat de la législative au Puy-en-Velay : en direct

12/06/22 18:48

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Puy-en-Velay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:48 - Que vont décider les électeurs de gauche au Puy-en-Velay ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection n'avait eu lieu qu'au Puy-en-Velay. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,39% et 1,75% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 33,24% pour le bloc de gauche. 16:30 - Au Puy-en-Velay, des sondages aussi parlants qu'en France ? La Nupes est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces indicateurs des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives au Puy-en-Velay ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or Jean-Luc Mélenchon avait glané la tête du vote lors de la dernière élection suprême au Puy-en-Velay avec 26,1% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 25,77%, au-dessus de Marine Le Pen à 17,42% et Éric Zemmour à 7,25%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. 14:30 - Que sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2022 au Puy-en-Velay ? Au Puy-en-Velay, le niveau d'abstention constituera indiscutablement un critère décisif de ces législatives. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 69,02% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 72,78% au premier tour, c'est-à-dire 8 895 personnes. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient en effet détourner les électeurs du Puy-en-Velay (43000) des urnes. 11:30 - Au Puy-en-Velay, le score de la participation aux élections législatives 2022 sera un élément déterminant Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Pendant les précédentes élections législatives, 12 172 électeurs du Puy-en-Velay s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 49,8%), contre une participation de 44,68% pour le second round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les données clés des législatives 2022 au Puy-en-Velay Les résultats des législatives au Puy-en-Velay seront connus tardivement ce dimanche de scrutin, les derniers bureaux de vote fermant leurs portes à 19 heures à l'issue du premier tour de scrutin. Et ces résultats seront nombreux : la ville recouvre en effet 2 circonscriptions où s'opposent 19 candidats au total. Il sera donc nécessaire de bien distinguer ce soir les résultats de chaque circonscription de ceux du Puy-en-Velay qui seront ajoutés à titre indicatif.

Résultat des élections législatives 2022 au Puy-en-Velay

Les élections législatives 2022 auront lieu au Puy-en-Velay comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

La ville du Puy-en-Velay comprend 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives 2022. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives : 1ère circonscription de la Haute-Loire 2ème circonscription de la Haute-Loire

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Loire

Tête de liste Liste Dominique Samard Ecologistes Cécile Gallien Ensemble ! (Majorité présidentielle) Isabelle Valentin Les Républicains Emmanuelle Poumeau de Lafforest Reconquête ! Suzanne Fourets Rassemblement National Electre Dracos Divers extrême gauche Virginie Leger-Portal Ecologistes Celline Gacon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Loire

Tête de liste Liste Philippe Cochet Ecologistes Thierry Perez Rassemblement National Clément Lafont Régionaliste Clémence d'Aubignan Reconquête ! Jean-Philippe Clement Ecologistes Azelma Sigaux Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Pierre Vigier Les Républicains Théophile Cloez Divers Christian Allegre Ensemble ! (Majorité présidentielle) Corine Barbier Droite souverainiste Antoine Brebion Divers extrême gauche

Législatives 2022 au Puy-en-Velay : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants du Puy-en-Velay (43000) seront amenés à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 26,1% des votes au premier tour au Puy-en-Velay, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 25,8% et 17,4% des suffrages. Le résultat national avait cependant forcé les votants du Puy-en-Velay à se trouver un nouveau champion pour le second tour. Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en réunissant 64,0% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 36,0% des voix. Les électeurs de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et choisiront-il un bulletin de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ?