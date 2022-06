Résultat de la législative aux Abrets en Dauphiné : en direct

12/06/22 11:02

Les résultats des législatives 2022 aux Abrets en Dauphiné devraient être connus peu de temps après la fermeture des 5 bureaux de vote, la commune couvrant 2 circonscriptions. Le décompte des bulletins devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on saura assez rapidement qui des 24 candidats se qualifie au 2me tour.

Les inscrits sur les listes électorales des Abrets en Dauphiné (Isère) reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 35% des votes au premier tour aux Abrets en Dauphiné. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 19% des votes. Le choix des citoyens des Abrets en Dauphiné était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (57% des voix), cédant ainsi à Emmanuel Macron 43% des suffrages.